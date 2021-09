Calcio | sale sul prato dell' Arechi | arrivano forze dell' ordine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La presenza di granelli disul terreno di giocoo stadiodirno ha fatto scattare l'allarme per un presunto sabotaggio alla vigiliaa gara di campionato in programma nel ...

E così, su richiesta degli addetti dell'impianto sportivo che avevano notato la presenza del sale, all'Arechi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Salerno e il personale della ... Il sale cosparso sui campi di calcio richiama un calcio che non c'è più, quello dell'istrionico presidente del Pisa Romeo Anconetani e trasposto nella cinematografia dal personaggio di Oronzo Canà ... La presenza di granelli di sale sul terreno di gioco dello stadio Arechi di Salerno ha fatto scattare l'allarme per un presunto sabotaggio alla vigilia della gara di campionato in programma nel pomeriggio ...