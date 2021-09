Calcio: Lazio; Hysaj, seguiamo Sarri e presto ci divertiremo (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Sarri ha una marcia in più, non ci ho pensato tantissimo ad accettare la Lazio. Stiamo migliorando ogni partita. Stiamo limando le cose che stiamo facendo male, ma con il mister e gli allenamenti ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) "ha una marcia in più, non ci ho pensato tantissimo ad accettare la. Stiamo migliorando ogni partita. Stiamo limando le cose che stiamo facendo male, ma con il mister e gli allenamenti ...

Advertising

SkySport : #Lazio, infortunio per #Zaccagni: trauma distrattivo alla coscia sinistra: le news #SkySport - sportface2016 : L'avvocato della #Lazio: 'Squalifica di #Sarri eccessiva e superficiale, abbiamo denunciato l'arbitro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Hysaj in conferenza: 'Siamo concentrati sul Torino, non abbiamo la testa al derby' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Hysaj in conferenza: 'Siamo concentrati sul Torino, non abbiamo la testa al derby' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Hysaj in conferenza: 'Siamo concentrati sul Torino, non abbiamo la testa al derby' -