Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: Italia in testa alla classifica, bene tutte le big (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2023, con le azzurre che comandano il proprio raggruppamento, mentre anche negli altri gironi tutte le big hanno aperto nel migliore dei modi, con due vittorie in altrettante gare. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le situazioni nei vari raggruppamenti. GRUPPO A Tutto bene per la Svezia, favorita del girone, che ha aperto il proprio cammino sconfiggendo 1-0 la Slovacchia e 4-0 la Georgia, issandosi in testa alla classifica davanti alla Finlandia, a quota tre dopo la vittoria contro la Slovacchia per 2-1. Non è ancora scesa in campo invece l’Irlanda. GRUPPO B Spagna a punteggio pieno, a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solonelleaidi, con le azzurre che comandano il proprio raggruppamento, mentre anche negli altri gironile big hanno aperto nel migliore dei modi, con due vittorie in altrettante gare. Andiamo dunque ad analizzare nel dettagliole situazioni nei vari raggruppamenti. GRUPPO A Tuttoper la Svezia, favorita del girone, che ha aperto il proprio cammino sconfiggendo 1-0 la Slovacchia e 4-0 la Georgia, issandosi indavantiFinlandia, a quota tre dopo la vittoria contro la Slovacchia per 2-1. Non è ancora scesa in campo invece l’Irlanda. GRUPPO B Spagna a punteggio pieno, a ...

