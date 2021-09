Calcio: Concacaf League, vice presidente Suriname Brunswijk in campo a 60 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - L'attuale vicepresidente del Suriname ed ex guerrigliero, Ronnie Brunswijk, 60 anni, ha preso parte al match di andata degli ottavi di finale della Concacaf League con la maglia dell'Inter Moengotapoe, squadra di cui è presidente e proprietario. Brunswijk è sceso in campo allo stadio di Paramaribo contro l'Olimpia, club honduregno, vestendo la maglia numero 61 (è il suo anno di nascita, 7 marzo 1961). Brunswijk ha indossato anche la fascia da capitano nei 54 minuti in cui è rimasto in campo, prima di essere sostituito da Doorson. L'Inter Moengotapoe ha perso in casa per 6-0 (al momento del cambio la squadra di Brunswijk era già sotto per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - L'attualedeled ex guerrigliero, Ronnie, 60, ha preso parte al match di andata degli ottavi di finale dellacon la maglia dell'Inter Moengotapoe, squadra di cui èe proprietario.è sceso inallo stadio di Paramaribo contro l'Olimpia, club honduregno, vestendo la maglia numero 61 (è il suo anno di nascita, 7 marzo 1961).ha indossato anche la fascia da capitano nei 54 minuti in cui è rimasto in, prima di essere sostituito da Doorson. L'Inter Moengotapoe ha perso in casa per 6-0 (al momento del cambio la squadra diera già sotto per ...

