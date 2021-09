Calcio: Camerun, Eto'o annuncia la candidatura per la presidenza della Federazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Yaounde, 22 set. (Adnkronos) - La leggenda del Calcio del Camerun, Samuel Eto'o, ha annunciato che si candiderà alla presidenza della FederCalcio del Camerun (Fecafoot). "Sono onorato e lieto di annunciare la mia candidatura alla presidenza della FederCalcio del Camerun. Dopo un'attenta valutazione, ho deciso di prendere questa iniziativa per amore del Camerun e passione per il nostro Calcio", ha dichiarato Eto'o in una nota i suoi social media. "È tempo di ricostruire il nostro Calcio", ha detto il quattro volte vincitore del premio African Player of the Year che si è impegnato a presentare un "progetto futuristico e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Yaounde, 22 set. (Adnkronos) - La leggenda deldel, Samuel Eto'o, hato che si candiderà allaFederdel(Fecafoot). "Sono onorato e lieto dire la miaallaFederdel. Dopo un'attenta valutazione, ho deciso di prendere questa iniziativa per amore dele passione per il nostro", ha dichiarato Eto'o in una nota i suoi social media. "È tempo di ricostruire il nostro", ha detto il quattro volte vincitore del premio African Player of the Year che si è impegnato a presentare un "progetto futuristico e ...

