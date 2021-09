Cagliari – Empoli 0-2: i toscani conquistano la Sardegna Arena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Cagliari di Mazzarri, dopo il punto all’Olimpico, frena in casa con l’Empoli. Le reti dei toscani guidati da Andreazzoli, che arrivano a sei punti in classifica, sono state firmate da Di Francesco e Stulac. La partita Nel primo tempo si è visto un grande Empoli, Andreazzoli ha impostato i suoi al meglio delle loro caratteristiche. Mazzarri invece ha avuto difficoltà a contenere l’attacco toscano: già al 14? la partita cambia a favore degli ospiti con la rete di Di Franceesco. L’attaccante è riuscito a sfruttare al meglio l’assist di Haas che scivola ma riesce a ingannare Deiola e ad avviare l’azione capitalizzata da Di Francesco. Nella ripresa l’Empoli non molla, il Cagliari invece tenta di riaprire l’incontro con l’ingresso di Strootman e Godin. Al 58? e al 59? i sardi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildi Mazzarri, dopo il punto all’Olimpico, frena in casa con l’. Le reti deiguidati da Andreazzoli, che arrivano a sei punti in classifica, sono state firmate da Di Francesco e Stulac. La partita Nel primo tempo si è visto un grande, Andreazzoli ha impostato i suoi al meglio delle loro caratteristiche. Mazzarri invece ha avuto difficoltà a contenere l’attacco toscano: già al 14? la partita cambia a favore degli ospiti con la rete di Di Franceesco. L’attaccante è riuscito a sfruttare al meglio l’assist di Haas che scivola ma riesce a ingannare Deiola e ad avviare l’azione capitalizzata da Di Francesco. Nella ripresa l’non molla, ilinvece tenta di riaprire l’incontro con l’ingresso di Strootman e Godin. Al 58? e al 59? i sardi ...

