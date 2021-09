Cagliari - Empoli 0 - 2: commento sul risultato partita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cagliari - Di Francesco e Stulac confezionano il primo ko dell'era Mazzarri al Cagliari e regalano ad Andreazzoli e all'Empoli un preziosissimo 2 - 0 in trasferta. Dopo il 2 - 2 in casa della Lazio, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Di Francesco e Stulac confezionano il primo ko dell'era Mazzarri ale regalano ad Andreazzoli e all'un preziosissimo 2 - 0 in trasferta. Dopo il 2 - 2 in casa della Lazio, ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Empoli 0-2, rete di Stulac L. (EMP) - lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Empoli 0-2, Di Francesco e Stulac stendono Mazzarri - RobyGuarino : Il #Cagliari che a tratti ha dominato a Roma la #Lazio le prende in casa dall’Empoli… @IlarioDiGiovamb @orsifernando @RadioRadioWeb - CagliariCalcioo : Cagliari-Empoli 0-2: gol di Di Francesco e Stulac -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Empoli Il Milan raggiunge l'Inter grazie a Brahim e Theo; il Cagliari crolla in casa con l'Empoli Calcio d'angolo battuto magistralmente da Tonali, sul secondo palo stacca Rebic che non schiaccia abbastanza Cagliari - Empoli 0 - 2 88': vicinissimo al 3 - 0 l'Empoli con Bajrami che tira ad ...

Milan - Venezia 2 - 0, Empoli vittorioso a Cagliari Cagliari - Empoli 0 - 2 L'Empoli piazza il colpaccio a Cagliari e torna al successo dopo due ko consecutivi. All'Unipol Domus finisce 2 - 0 per la squadra di Andreazzoli, che passa grazie alle reti ...

Diretta Cagliari-Empoli 0-2: colpo dei toscani, passo indietro di Mazzarri la Repubblica Serie A, il Milan batte il Venezia. Mazzarri ko in casa Milan ed Empoli vincono le gare del mercoledì sera del quinto turno di Serie A. I rossoneri battono 2-0 il Venezia con le reti nel secondo tempo di Brahim Diaz e Hernandez, che firma anche l'assist pe ...

MATCH REPORT ?? Sconfitta casalinga per il Cagliari contro l'Empoli. I toscani hanno così ripetuto l'impresa di Torino, quando avevano sbancato il terreno della Juventus. 2-0 il risultato finale, un gol per tempo, il ...

Calcio d'angolo battuto magistralmente da Tonali, sul secondo palo stacca Rebic che non schiaccia abbastanza0 - 2 88': vicinissimo al 3 - 0 l'con Bajrami che tira ad ...0 - 2 L'piazza il colpaccio ae torna al successo dopo due ko consecutivi. All'Unipol Domus finisce 2 - 0 per la squadra di Andreazzoli, che passa grazie alle reti ...Milan ed Empoli vincono le gare del mercoledì sera del quinto turno di Serie A. I rossoneri battono 2-0 il Venezia con le reti nel secondo tempo di Brahim Diaz e Hernandez, che firma anche l'assist pe ...Sconfitta casalinga per il Cagliari contro l'Empoli. I toscani hanno così ripetuto l'impresa di Torino, quando avevano sbancato il terreno della Juventus. 2-0 il risultato finale, un gol per tempo, il ...