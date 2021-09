Cagliari Empoli 0-0 LIVE: poche emozioni alla Unipol Domus (Di mercoledì 22 settembre 2021) All’Unipol Domus il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Unipol Domus”, Cagliari e Empoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Empoli 0-0 MOVIOLA 20:45 Iniziata la gara alla Unipol Domus 4? Cragno blocca a terra uno sporco diagonale di Pinamonti 8? Occasione Empoli – Azione manovrata dalla sinistra con palla arretrata che trova Hass, la conclusione termina sul fondo. 12? Problemi per Ricci, sanitari in campo ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) All’il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'””,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 20:45 Iniziata la gara4? Cragno blocca a terra uno sporco diagonale di Pinamonti 8? Occasione– Azione manovrata dsinistra con parretrata che trova Hass, la conclusione termina sul fondo. 12? Problemi per Ricci, sanitari in campo ma ...

Advertising

CagliariNews24 : #Empoli, #Andreazzoli: «Siamo concentrati. Su Pinamonti e Di Francesco…» - ilcirotano : LIVE Cagliari-Empoli 0-0: alto il sinistro di Zurkowski - - zazoomblog : Cagliari Empoli 0-0 LIVE: Squadre in campo per l’inno della Serie A - #Cagliari #Empoli #LIVE: #Squadre - sportli26181512 : LIVE Cagliari-Empoli 0-0: alto il sinistro di Zurkowski - INTER291103 : Ventiquattro secondi di ritardo fra il tempo reale dallo stadio per Cagliari-Empoli e l’app DAZN. Non direi un “progresso tecnologico”. -