Bufera sul creatore de La Regina degli Scacchi | il suo discorso agli Emmy è “inaccettabile e irrispettoso”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Undicinon hanno frenato l’entusiasmo delde La, che durante il suodi accettazione per il premio alla miglior regia in una miniserie, ha fatto infuriare il produttore della cerimonia. In un’intervista con Variety, Ian Stewart si è unito al coro di coloro che si sono lamentati per l’eccessiva maleducazione di Scott Frank, ideatore dello show Netflix, reo di aver pronunciato untroppo lungo, ignorando quindi le regole. Quando unrisulta andare oltre la durata consentita (3 minuti), l’orchestra sinfonica fa partire un jingle per invitare il vincitore sul palco e tare corto e lasciar spazioaltri ...