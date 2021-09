Brutto Milan, è 0-0 a San Siro con il Venezia. Empoli avanti a Cagliari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si sono conclusi i primi tempi delle due gare della serata della 5a giornata di Serie A. A San Siro, un Milan con diversi cambi, per turnover, è fermo sullo 0-0 con il Venezia. Milan lento, meno pimpante del solito. Buon Venezia che per ora regge. Nell’altra gara, la sfida salvezza tra Cagliari e Empoli vede il vantaggio dei toscani al 45? per 1-0. A segno Di Francesco. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si sono conclusi i primi tempi delle due gare della serata della 5a giornata di Serie A. A San, uncon diversi cambi, per turnover, è fermo sullo 0-0 con illento, meno pimpante del solito. Buonche per ora regge. Nell’altra gara, la sfida salvezza travede il vantaggio dei toscani al 45? per 1-0. A segno Di Francesco. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

