Britney vs Spears | il trailer del documentario della battaglia legale della popstar

Netflix ha condiviso il trailer del documentario Britney vs Spears in cui si racconterà la battaglia legale con al centro la popstar. Il 28 settembre debutterà su Netflix il documentario Britney vs Spears, di cui oggi è stato diffuso il trailer, in cui si affronteranno i dettagli della controversa tutela legale che ha portato la popstar a criticare duramente la situazione che sta affrontando da anni. Il video anticipa qualche dettaglio sostenendo che verranno condivise nuove informazioni riguardante la battaglia legale in corso.

Il mondo conosce Britney Spears: performer, artista, icona. Ma negli ultimi anni il suo nome è stato pubblicamente legato a un altro termine più misterioso: tutore. Britney vs Spears racconta la storia esplosiva della battaglia legale. A una settimana dall'udienza che potrebbe decidere la revoca della tutela legale a cui è assoggettata da 13 anni, Britney Spears è al centro di un nuovo documentario. Stavolta è Netflix a affrontare la complessa vicenda che oppone la pop star al padre Jamie nel film "Britney vs Spears" firmato da Erin Lee Carr.