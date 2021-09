Borse positive in attesa della Fed. Corre il petrolio. Wall Street parte bene (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si conclude la due giorni di riunione della Banca centrale americana, attesa per i tempi del tapering. Intanto la Banca centrale cinese inietta liquidità Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si conclude la due giorni di riunioneBanca centrale americana,per i tempi del tapering. Intanto la Banca centrale cinese inietta liquidità

Ascolta il podcast Market mover Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di ...

Borse positive ma per Morgan Stanley il crollo è ormai imminente Le probabilità di un crollo dei mercati finanziari, soprattutto di quelli americani, cominciano ad essere sempre più concrete. È quanto affermato Morgan Stanley , la famosa banca d'affari statunitense.

