Borse positive in attesa della Fed. Corre il petrolio. Scatta Wall Street (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si conclude la due giorni di riunione della Banca centrale americana, attesa per i tempi del tapering. Intanto la Banca centrale cinese inietta liquidità Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si conclude la due giorni di riunioneBanca centrale americana,per i tempi del tapering. Intanto la Banca centrale cinese inietta liquidità

Advertising

iltelegrafista : Si placano i timori per #Evergrande, borse europee positive. - MilanoFinanza : Si placano i timori per Evergrande, borse europee positive - fisco24_info : Borse europee in rialzo nel giorno delle quattro streghe. A Milano sale ancora Cnh: In attesa di sapere come si muo… - andreastoolbox : Borse positive, rialzo del petrolio - Rai News -