Borsa: Milano regina d'Europa (+1,44%) con Unicredit ed Eni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piazza Affari regina d'Europa dopo uno sprint finale con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,44% a 25.717 punti. Non altrettanto brillanti gli scambi, per 2,2 miliardi di euro di controvalore, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piazza Affarid'dopo uno sprint finale con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,44% a 25.717 punti. Non altrettanto brillanti gli scambi, per 2,2 miliardi di euro di controvalore, a ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano regina d'Europa (+1,44%) con Unicredit ed Eni: Spread sotto i 99 punti, greggio e acciaio spingono Te… - zazoomblog : Borsa: Milano chiude in rialzo +144% - #Borsa: #Milano #chiude #rialzo #+144% - zazoomblog : Borsa: Europa positiva nel finale occhi su Fed Milano +135% - #Borsa: #Europa #positiva #finale - Luca61921102 : RT @cavicchioli: La borsa di Milano ha già quasi recuperato tutto quello che aveva perso a partire da lunedì a causa della crisi cinese (ch… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Milano chiude in rialzo, 1,44%: (ANSA) - MILANO, 22 SET - Chiusura in rialzo per Piazza Aff… -