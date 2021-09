Borsa | Asia allontana timori contagio Evergrande

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si era aperta ancora in calo la seduta per le Borse insulle preoccupazioni relative alla Cina, con gli occhi ancora puntati sue gli operatori in attesa delle decisioni delle ...

L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,67% a 29.639 punti circa; la Borsa di Shanghai (Shanghai Composite) sale ora dello 0,30%; Sidney +0,40%. Occhi puntati su Evergrande. Si era aperta ancora in calo la seduta per le Borse in Asia sulle preoccupazioni relative alla Cina, con gli occhi ancora puntati su Evergrande e gli operatori in attesa delle decisioni delle principali banche centrali. L'azionario cinese si riprende dopo un esordio negativo, che ha visto lo Shanghai composite e lo Shenzhen component perdere più dell'1% all'inizio della sessione, così come il CSI 300 index.