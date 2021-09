Boom di veicoli a metano in Italia | “Non c’è solo elettrico”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Incircola aoltre un milione di, il numero più alto a livello europeo e comunque tra i più importanti a livello mondiale, con un consumo consolidato intorno al miliardo di metri cubi di gas. Di tutto questo, almeno un 20% è consumato nella forma bio, senza impatto ambientale. La domanda degli utenti continua a crescere, anche se potrebbe farlo più rapidamente, e ora anche qualche impianto self-service sta arrivando, dopo anni di attesa. Per la transizione energetica dei trasporti, così, anche questo settore può essere rilevante, al di là del ‘’ dell’. Ci crede Feder, che oggi riunisce gestori e tecnici a convegno, al Savoia Hotel Regency di Bologna, per fare il punto e non perdere di vista opportunità. Si tratta di una ...