Bono Vox star al Lingotto di Torino: 'La 500 (Red) lotta per cancellare il Covid' (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rockstar Bono Vox, mitico cantante degli U2, è l'ospite d'onore dell'evento organizzato dalla Fiat per presentare il giardino pensile sul tetto del Lingotto. La 500 rossa è il primo frutto della ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rockVox, mitico cantante degli U2, è l'ospite d'onore dell'evento organizzato dalla Fiat per presentare il giardino pensile sul tetto del. La 500 rossa è il primo frutto della ...

Advertising

Anders967 : @enricocolosimo Il “più vasto giardino pensile d’Europa”. Appunto ?? Torino, John Elkann inaugura con Bono Vox il g… - giannettimarco : RT @quattroruote: #Fiat (500)#RED, debutta la serie speciale 'in rosso': la nuova gamma, realizzata in collaborazione col progetto benefico… - quattroruote : #Fiat (500)#RED, debutta la serie speciale 'in rosso': la nuova gamma, realizzata in collaborazione col progetto be… - Luca30120024 : @ilmessaggeroit Da Bono vox a bono vax é un attimo. - DespricableMe : RT @repubblica: Torino, John Elkann inaugura con Bono Vox il giardino pensile al Lingotto: 'Su questa città abbiamo investito 2 miliardi' [… -