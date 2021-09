Bollette, governo al lavoro per ridurre i rincari: c’è anche il bonus, a chi spetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il governo è al lavoro per evitare l’aumento l’aumento delle Bollette. Secondo quanto si apprende, l’Esecutivo intende percorrere la strada del taglio degli oneri di sistema e dare un bonus alle famiglie più in difficoltà. Bollette, governo al lavoro per ridurre i rincari Si parla di uno stanziamento di 4 o 5 miliardi, che però L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilè alper evitare l’aumento l’aumento delle. Secondo quanto si apprende, l’Esecutivo intende percorrere la strada del taglio degli oneri di sistema e dare unalle famiglie più in difficoltà.alperSi parla di uno stanziamento di 4 o 5 miliardi, che però L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - Mov5Stelle : Il MoVimento 5 stelle ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione di una mozione per impegnare il governo a mettere… - carlosibilia : Il M5S ha ottenuto la calendarizzazione di una mozione per mettere in campo tutti gli strumenti utili a evitare i r… - AlexDanzi : #Bollette, per fermare rincari Governo studia misure a sostegno di famiglie e imprese. Tipo lasciare la gente senza… - tg2rai : #Bollette, per fermare rincari governo studia misure a sostegno di famiglie e imprese. #Afghanistan, telefonata di… -