Bollette | c?è il bonus salva-famiglie Arriva il blocco delle cartelle Covid e ristori per le quarantene

Advertising

fattoquotidiano : “Costruire una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c’è?”. Matteo Salvini risponde all’allarme sulle boll… - MarcoValetti3 : RT @Qua_Agatha: Aumenta la benzina e aumentano le bollette... a cascata aumenterà tutto nelle prox settimane. Ma... Tranquilli c'è qual… - StePic62 : Non lamentiamoci se ci raddoppiano le bollette… ringraziamo invece che c’è ancora qualcuno che ci vende l’energia…… - Geisha40558567 : Scusate!! ma se mi abbassi l’IVA e poi mi aumenti le bollette del 40% .. ma mi sono persa un passaggio?? O c’è qual… - lupogrigio111 : RT @Qua_Agatha: Aumenta la benzina e aumentano le bollette... a cascata aumenterà tutto nelle prox settimane. Ma... Tranquilli c'è qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette cè

SosTariffe

Le soluzioni per calmierare ledi luce e gas, che dal 1 ottobre subirebbero rincari del 40% e del 30% sono ancora in via di limatura ma dovrebbero passare per un abbattimento temporaneo, ...Si racconta che lecon il metano scenderanno del 30 - 40% ma questo può essere vero ora con il prezzo calmierato ma bisogna considerare che si tratta di una fonte fossile che in Sardegna non ...