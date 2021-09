Bollette: Beghin (M5S), 'è tema europeo, Consiglio intervenga' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “L'aumento dei prezzi dell'energia incide in maniera indistinta sulle tasche di tutti i cittadini europei e minaccia la capacità di competere delle nostre imprese. Serve una risposta forte delle Istituzioni europee che non possono derubricare questo tema a problema dei singoli Stati membri”. Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. “Sosteniamo con convinzione la proposta della Spagna di portare l'aumento del prezzo dell'energia sul tavolo del prossimo Consiglio europeo. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione alla Camera dei Deputati in cui elenca una serie di proposte concrete atte a calmierare i prezzi dell'energia ed evitare una spirale che possa danneggiare i consumatori. Poiché questi aumenti dipendano dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “L'aumento dei prezzi dell'energia incide in maniera indistinta sulle tasche di tutti i cittadini europei e minaccia la capacità di competere delle nostre imprese. Serve una risposta forte delle Istituzioni europee che non possono derubricare questoa problema dei singoli Stati membri”. Così in una nota Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento. “Sosteniamo con convinzione la proposta della Spagna di portare l'aumento del prezzo dell'energia sul tavolo del prossimo. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione alla Camera dei Deputati in cui elenca una serie di proposte concrete atte a calmierare i prezzi dell'energia ed evitare una spirale che possa danneggiare i consumatori. Poiché questi aumenti dipendano dalle ...

