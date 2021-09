Bollette, aumento 2021: verso Cdm su misure anti-stangata (Di mercoledì 22 settembre 2021) aumento Bollette 2021,è convocato per le 19 di oggi il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. All’ordine del giorno figurano solo due decreti legislativi per norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, ma in queste ore il governo lavora alacremente per chiudere il provvedimento anti-stangata, ovvero le misure per evitare il rincaro delle Bollette di luce e gas. Si parla di un intervento di circa 3 miliardi – ma potrebbe essere più pesante, alcune fonti parlano di 4 miliardi di euro all’attivo – per arginare il balzo in avanti delle Bollette. Con un taglio degli oneri di sistema e un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà. A godere del bonus maggiorato dovrebbero essere le famiglie ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021),è convocato per le 19 di oggi il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. All’ordine del giorno figurano solo due decreti legislativi per norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, ma in queste ore il governo lavora alacremente per chiudere il provvedimento, ovvero leper evitare il rincaro delledi luce e gas. Si parla di un intervento di circa 3 miliardi – ma potrebbe essere più pesante, alcune fonti parlano di 4 miliardi di euro all’attivo – per arginare il balzo in avdelle. Con un taglio degli oneri di sistema e un extra bonus per le famiglie in maggiore difficoltà. A godere del bonus maggiorato dovrebbero essere le famiglie ...

Advertising

EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - petergomezblog : Spagna, la ricetta di Sanchez per contrastare l’aumento delle bollette: meno utili per i grandi produttori e impost… - matteosalvinimi : Mentre la sinistra parla di Ius Soli e Ddl Zan, la Lega parla di evitare l’aumento delle tasse nelle bollette e di… - Francoleober : RT @Ste_Mazzu: Per fortuna si tratta solo dell'aumento monstre delle bollette di luce e gas e non di tassare i superpatrimoni, sennò qua si… - MucciMassimo : RT @laura_maffi: E il reddito di cittadinanza non andava bene e il cash back non andava bene la lotteria degli scontrini era una cazzata il… -