BMW Italia - Una i3 per Papa Francesco

(Di mercoledì 22 settembre 2021) BMWha donato auna i3: la compatta elettrica, che ha ricevuto la targa SCV del Vaticano, è stata personalizzata con una tinta unica bianca estesa anche alla mascherina frontale. Rispettosa del pianeta. L'iniziativa della BMW risponde al messaggio lanciato dal pontefice nell'enciclica "Laudato Si'", che Bergoglio ha dedicato alla tutela dell'ambiente. La i3, infatti, non solo adotta la propulsione elettrica, ma segue quello che viene definito un "approccio olistico e circolare", che riguarda, oltre alle emissioni zero nell'utilizzo, l'uso di energie pulite per la produzione e il riciclo a fine vita.