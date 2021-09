Bimbo ucciso, la famiglia chiede riservatezza: “Il video? Risale a due anni fa” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “I genitori del piccolo Samuele non hanno mai rilasciato una dichiarazione diretta sull’accaduto, i virgolettati che compaiono in Rete non sono certamente di loro paternità: sono qui in quanto mi è stato chiesto di fare da cuscinetto rispetto a questa situazione che crea in loro turbamento, sconcerto e strazio“. Attraverso l’avvocato Domenico De Rosa, chiede riservatezza la famiglia del piccolo Samuele, il Bimbo di 4 anni ucciso venerdì scorso da Mariano Cannio, il 38enne che adesso si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il legale, che da poco ha assunto la difesa della famiglia del Bimbo, ha incontrato i giornalisti nel centro di Napoli, qualche ora prima delle esequie ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “I genitori del piccolo Samuele non hanno mai rilasciato una dichiarazione diretta sull’accaduto, i virgolettati che compaiono in Rete non sono certamente di loro paternità: sono qui in quanto mi è stato chiesto di fare da cuscinetto rispetto a questa situazione che crea in loro turbamento, sconcerto e strazio“. Attraverso l’avvocato Domenico De Rosa,ladel piccolo Samuele, ildi 4venerdì scorso da Mariano Co, il 38enne che adesso si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Il legale, che da poco ha assunto la difesa delladel, ha incontrato i giornalisti nel centro di Napoli, qualche ora prima delle esequie ...

