Bimbo morto a Napoli, la famiglia: «Il video di Samuele vecchio di due anni. Con Cannio mai problemi finora»

Il video è circolato parecchio nei giorni scorsi. Un filmato di 15 secondi, pubblicato su TikTok dall'account @maydasamu. Qui si vede Samuele, vestito con una tuta. Parla da solo alla telecamera che sembra aver appena acceso. Si sente la sua voce: «Io ti butto… Tu sei una lota». Inizialmente questo video è stato associato a quello che è successo al bambino di Napoli. Il 17 settembre è morto dopo essere caduto da terzo piano. Buttato giù dal domestico di casa, Mariano Cannio. È stato lui stesso a confermare la dinamica: «Mi sono sporto a ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle urla». Domenico De Rosa, legale della famiglia di Samuele, spiega ora che le immagini circolate in questi giorni non possono essere associate al delitto:

