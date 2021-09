Biden raddoppia la promessa di vaccinare il mondo | ma la ricetta resta la stessa

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gli Stati Uniti raddoppieranno le donazioni di vaccini contro il Covid-19 e cercheranno di riunire la comunità internazionale attorno all’obiettivo di raggiungere il 70% della popolazione vaccinata in ogni paese entro un anno, prima della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo hanno comunicato alti funzionari americani, anticipando i contenuti del Global Covid-19Summit, il vertice virtuale sulla pandemia organizzato dalla Casa Bianca a cui interverrà anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Gli Usa, a quanto si apprende, doneranno ai paesi in via di sviluppo altri 500 milioni di dosi di vaccino anti-Covid Pfizer, portando così a 1,1 miliardi le dosi promesse ai paesi bisognosi. Si tratta dell’impegno più consistente dall’inizio di una pandemia che ha scavato un solco ancora più profondo tra nord e sud del. Secondo le stime di Our World in ...

E l'amministrazione, che pure continua a sondare questa strada in colloqui con i vertici delle due aziende, non sembra disposta a forzare la mano: funzionari citati dal New York Times ...Il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che gli Stati Uniti "raddoppieranno" gli aiuti ai paesi in via di sviluppo per far fronte alla crisi climatica, un impegno di circa 11 miliardi di ...Al Global Covid-19 Summit gli Usa annunciano altri 500 milioni di dosi. Ma pesano i ritardi nelle donazioni e il tesoro di dosi in scadenza nei paesi ricchi ...La Cina non costruirà più centrali a carbone all'estero, Biden raddoppierà aiuti per il clima: le promesse dei leader all'Onu ...