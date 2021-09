Biden | dagli Usa 500 milioni di vaccini ai paesi più poveri

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) «Dobbiamo fare di più per sconfiggere questa pandemia e lo dobbiamo fare accelerando sul fronte dei». Il presidente Usa Joesi rivolge così agli oltre 30 leader mondiali che partecipano in videoconferenza al Global Covid-19 Summit a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. E annuncia che gli Stati uniti doneranno altre 500di dosi aipiù(arrivando così a 1,1 miliardi) dopo aver raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech. Inoltre saranno stanziati 370di dollari per favorire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.