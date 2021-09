Bergomi | “Maldini mi ha detto che il Milan punta tantissimo su Leao” | News

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Giuseppe, telecronista ed ex calciatore, ha svelato un retroscena riguardo Rafael: ecco il suo intervento

Commenta per primo Beppe, opinionista di Sky Sport, svela un retroscena di mercato su Rafa Leao , esterno offensivo ... ho parlato conche mi ha detto: 'L'unico giocatore che ci ha ...Roberto Baggio, Franco Baresi, Giuseppe, Giampiero Boniperti, Gianluigi Buffon (sì, avete indovinato, è lui quello che ancora gioca), Alessandro Del Piero, Giacinto Facchetti, Paolo, ...Beppe Bergomi, intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Milan-Venezia, ha parlato così di Rebic e Leao: " Per Rebic l’aspetto caratteriale fuori dal campo rispecchia ...Bergomi ha raccontato di aver parlato con Maldini di Leao: il portoghese in estate ha avuto tantissimo mercato ma il Milan ci punta Beppe Bergomi, presente nel pre-partita di Milan-Venezia su Sky, ha ...