Bergamo Jazz | il festival dei talenti femminili

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando unfinisce, inizia il momento di tirare le somme di quanto è stato. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, ildal vivo è tornato ad animare la città didal 16 al 19 settembre. Se vivessimo in un tempo in cui la disparità di genere è definitivamente sconfitta, ci limiteremmo a raccontare il miracolo che è stato2021, sicuramente l’edizione più attesa della rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti. “Questoè stato programmato e annullato per ben tre volte”, ha commentato Maria Pia De Vito, direttrice artistica del, poco prima del concerto conclusivo del trio di Tigran Hamaysan. Così avremmo raccontato di una squadra unita che ha fatto il possibile e l’impossibile per portare la musica dal ...