Beppe Sala | “Sono cattolico praticante ma ho celebrato il matrimonio di mia zia con la sua compagna”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si racconta a Chi nella “migliore tradizione” delle interviste ai politici che il settimanale diretto da Alfonso Signorini realizza con annesso servizio posato. E Giuseppe“si promuove come sindaco di Milano”: “Si, ma non e questo il punto. Glielo confesso: ho pensato molto se andare avanti o fermarmi qui, ma alla fine ho capito che soppesare i pro e i contro era un esercizio inutile, non mi portava da nessuna parte”.ha scelto di ricandidarsi e al momento i sondaggidalla sua. Ma Chi non guarda solo al lato politico e il sindaco uscente, ricordando che uno dei suoi primi atti il 5 agosto 2016 fu celebrare le prime nozze civili gay nella storia di Milano, si definisce “convintamente sindaco dei diritti civili”: “Ma, anche qui,figlio della mia storia personale e non parlo di me, ma di zia Gabriella… ...

Il Fatto Quotidiano

Il Fatto Quotidiano

Si racconta a Chi nella "migliore tradizione" delle interviste ai politici che il settimanale diretto da Alfonso Signorini realizza con annesso servizio posato. E Giuseppe Sala "si promuove come sinda ...Patrizia Groppelli per "Chi" BEPPE SALA SU CHI Giuseppe Sala, per tutti Beppe, e il sindaco uscente – e forse anche entrante con un secondo mandato, ipotizzano in molti – di Milano. Laurea alla Boccon ...