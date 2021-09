Benzina, aumento record e prezzi alle stelle. Quanto costa ora (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non era così dal 2014, il prezzo della Benzina arriva alle stelle e tocca i massimi degli ultimi sette anni. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della Transizione Ecologica (acronimo Mite), il prezzo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,671 euro al litro, ovvero al livello più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non era così dal 2014, il prezzo dellaarrivae tocca i massimi degli ultimi sette anni. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della Transizione Ecologica (acronimo Mite), il prezzo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,671 euro al litro, ovvero al livello più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

