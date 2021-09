Benzina, arriva la stangata: prezzo ai massimi, mai così cara dal 2014 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allarme carburante: il report settimanale del Mite registra il nuovo preoccupante rincaro di Benzina e gasolio. Ecco i dati. Credit: Sean Gallup/Getty ImagesInsieme al costo delle bollette di luce e gas sale drasticamente anche il prezzo del carburante. La causa risiede nell’aumento dei costi delle materie prime legato alla pandemia da Coronavirus. La Benzina è arrivata ai massimi degli ultimi sette anni. Da quanto si evince dai dati rilevati dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ultima settimana il corso della verde in modalità self service si è attestato a 1,670 euro al litro, registrando un rialzo di 8,58 centesimi. Si tratta del più alto rincaro dall’ottobre del 2014, quando il prezzo era di 1,681 euro al litro. Ad aumentare è anche il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Allarme carburante: il report settimanale del Mite registra il nuovo preoccupante rincaro die gasolio. Ecco i dati. Credit: Sean Gallup/Getty ImagesInsieme al costo delle bollette di luce e gas sale drasticamente anche ildel carburante. La causa risiede nell’aumento dei costi delle materie prime legato alla pandemia da Coronavirus. Lata aidegli ultimi sette anni. Da quanto si evince dai dati rilevati dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ultima settimana il corso della verde in modalità self service si è attestato a 1,670 euro al litro, registrando un rialzo di 8,58 centesimi. Si tratta del più alto rincaro dall’ottobre del, quando ilera di 1,681 euro al litro. Ad aumentare è anche il ...

