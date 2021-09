Beautiful anticipazioni: Finn nasconde un segreto, di che si tratta? (Di mercoledì 22 settembre 2021) E alla fine Steffy ha deciso di raccontare dal dottor Finnegan tutti i motivi delle sue sofferenze, con la speranza che il medico decida di darle anche degli altri farmaci. Ma di certo non è questo il migliore dei modi per curare le sofferenze dell’animo. Steffy non si è ancora resa conto che si sta solo anestetizzando con quei farmaci ma che le ferite restano. Cosa succederà quindi adesso, che anche Liam e Hope si sono resi conto che c’è qualcosa che non va? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 23 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come forse tra Steffy e Finn sta nascendo qualcosa e questa story line, ve lo anticipiamo, regalerà molto colpi di scena. Non perdete quindi di vista il bel dottore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 settembre 2021) E alla fine Steffy ha deciso di raccontare dal dottoregan tutti i motivi delle sue sofferenze, con la speranza che il medico decida di darle anche degli altri farmaci. Ma di certo non è questo il migliore dei modi per curare le sofferenze dell’animo. Steffy non si è ancora resa conto che si sta solo anestetizzando con quei farmaci ma che le ferite restano. Cosa succederà quindi adesso, che anche Liam e Hope si sono resi conto che c’è qualcosa che non va? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata didi domani, 23 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come forse tra Steffy esta nascendo qualcosa e questa story line, ve lo anticipiamo, regalerà molto colpi di scena. Non perdete quindi di vista il bel dottore ...

