Beautiful anticipazioni 24 settembre 2021 | Katie confessa | ” sono scioccata | ma…”

Nella puntata di Beautiful di venerdì 24 settembre 2021 Katie si trova alla Forrester dove incontra Ridge, con il quale rivela di essere completamente sconvolta per gli ultimi eventi. Ma poi la Logan confessa che, anche se visibilmente scossa e ferita per quanto accaduto tra Bill e Brooke, lei è certa che sua sorella è solamente innamorata di lui e non dello Spencer. Seguite questo episodio di Beautiful oltre che su Canale 5 alle ore 13:45, anche alla medesima ora in diretta streaming su Mediaset Play.

