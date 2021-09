Beatrice di York mamma | consigli di bellezza in gravidanza

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 settembre 2021)diè diventata. E la sua bambina, nata lo scorso sabato 18 settembre, è figlia di unasana e solare. Così, la, Royal Girl, 33 anni compiuti lo scorso agosto, è stata del resto in questi nove mesi di gestazione. Sana e bellissima. Più splendente che mai. Merito di alcuni azioni/comportamenti di cui può essere esempio. E delle sue abitudini di. Alcune storiche, che non ha mai perso (come indossare un cerchietto di velluto…). E altre che ha aggiunto, in grande stile. Ecco qualidici può dare la neodi. Come essere belle inha rispettato una beauty routine essenziale ...