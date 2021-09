Bassetti: “Ho votato per Berlusconi e Renzi” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non ho mai nascosto le mie simpatie politiche come cittadino. Sono sempre stato un moderato, un liberale. Io ho votato per Silvio Berlusconi, per Renzi, per Toti. Sto da quella parte, mi sento un uomo di centro”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive de Policlinico San Martino di Genova, a Un giorno da pecora risponde alle domande sul suo orientamento politico. “Oggi, come me, tanti elettori di centrodestra si sentono totalmente orfani. Aver preso le posizioni sui vaccini come hanno fatto alcuni, ha allontanato molto questi politici dall’elettorato. Qualcuno durante l’estate ha preso una grossa cantonata. Speriamo si ravvedano e capiscano che l’unica soluzione possibile, non perfetta, è la vaccinazione”, aggiunge. “Sui vaccini la scienza e la medicina sono state unite: se i medici ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non ho mai nascosto le mie simpatie politiche come cittadino. Sono sempre stato un moderato, un liberale. Io hoper Silvio, per, per Toti. Sto da quella parte, mi sento un uomo di centro”. Il professor Matteo, direttore della Clinica Malattie infettive de Policlinico San Martino di Genova, a Un giorno da pecora risponde alle domande sul suo orientamento politico. “Oggi, come me, tanti elettori di centrodestra si sentono totalmente orfani. Aver preso le posizioni sui vaccini come hanno fatto alcuni, ha allontanato molto questi politici dall’elettorato. Qualcuno durante l’estate ha preso una grossa cantonata. Speriamo si ravvedano e capiscano che l’unica soluzione possibile, non perfetta, è la vaccinazione”, aggiunge. “Sui vaccini la scienza e la medicina sono state unite: se i medici ...

Advertising

Micolifrancesc6 : @LaVeritaWeb Bassetti era il vs eroe fino a poco fa,usato da porro,..evidentemente non vi serve più per operazioni… - ilcjanpete1 : @IlFriuli @M_Fedriga #greenpass strumento scientifico? No perché -se vi è sfuggito- #Bassetti ha ammesso pubblicame… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti votato Conte sogna sempre di far sloggiare Draghi Il Pd di Letta ha votato contro l'obbligo vaccinale in Parlamento Europeo come ha... C'è stato ... La storia di Bassetti l'avevo già letta Apprendo che il professor Matteo Bassetti, infettivologo, è ...

Fernandez contro Fernandez, il vescovo attacca il presidente Non è l'omologo di Bassetti, ma Víctor Manuel Fernández, arcivescovo metropolita di La Plata e ... generando sfiducia in chi lo aveva votato specialmente nei quartieri più poveri dove l'astensionismo è ...

Bassetti: "Ho votato per Berlusconi e Renzi" Adnkronos Covid e scuola, Bassetti: "Grazie a vaccino circolerà meno" Se vi fossero dei rischi si interviene in maniera mirata”. Fonte: AdnKronos Bassetti è più critico sul fatto che in tutte le Regioni possa funzionare il meccanismo annunciato da Bianchi. Questo salvo ...

Covid, Bassetti a Telenord: "Nel 2022 avremo il vaccino unico Covid-influenza" Se si può evitare tutto questo attraverso una rete di protezione che è il vaccino, non vedo perchè dover rischiare. Si è riusciti a trasformare il vaccino in un'arma politica, il vaccino è come la ban ...

Il Pd di Letta hacontro l'obbligo vaccinale in Parlamento Europeo come ha... C'è stato ... La storia dil'avevo già letta Apprendo che il professor Matteo, infettivologo, è ...Non è l'omologo di, ma Víctor Manuel Fernández, arcivescovo metropolita di La Plata e ... generando sfiducia in chi lo avevaspecialmente nei quartieri più poveri dove l'astensionismo è ...Se vi fossero dei rischi si interviene in maniera mirata”. Fonte: AdnKronos Bassetti è più critico sul fatto che in tutte le Regioni possa funzionare il meccanismo annunciato da Bianchi. Questo salvo ...Se si può evitare tutto questo attraverso una rete di protezione che è il vaccino, non vedo perchè dover rischiare. Si è riusciti a trasformare il vaccino in un'arma politica, il vaccino è come la ban ...