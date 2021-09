Basket, Pajola illumina la Virtus Bologna che alza la Supercoppa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Bologna, 21 settembre 2021 " La Virtus Segafredo Bologna riprende il bandolo della matassa dove lo aveva lasciato meno di tre mesi fa e alza al cielo anche la Supercoppa Discovery + " primo trofeo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021), 21 settembre 2021 " LaSegafredoriprende il bandolo della matassa dove lo aveva lasciato meno di tre mesi fa eal cielo anche laDiscovery + " primo trofeo ...

Advertising

infoitsport : Basket, Pajola illumina la Virtus Bologna che alza la Supercoppa - 1000Cuori : ?? Trascinata da Pajola, la Virtus Segafredo vince la Supercoppa LBA! ?? - tubilando12 : E anche stasera la @Virtusbo ha fatto un Pajola alla @OlimpiaMI1936. @parallelecinico #pallacanestro #basket… - STnews365 : È sempre Virtus: Olimpia sconfitta anche in Supercoppa. Primo trofeo per Sergio Scariolo sulla panchina delle V ner… - FrancescoBube : Che Virtus!!! Tanta roba una bellissima notizia in una giornata dove forse mia figlia ha deciso di fare pallavolo p… -