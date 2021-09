Basket: Lega, Serie A visibile per la prima volta anche negli Usa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Per la prima volta nella sua storia la Serie A di pallacanestro e gli eventi della Lega Basket avranno una copertura televisiva anche negli Stati Uniti dove saranno trasmessi in chiaro sull'emittente Next Level Sports (NXT) e sul canale digitale e Ott for the Fans. Lo annuncia la Lega Basket con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Per lanella sua storia laA di pallacanestro e gli eventi dellaavranno una copertura televisivaStati Uniti dove saranno trasmessi in chiaro sull'emittente Next Level Sports (NXT) e sul canale digitale e Ott for the Fans. Lo annuncia lacon una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

