Basket, la Serie A approda in tv negli Stati Uniti: è la prima volta nella storia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Svolta per il campionato italiano di Basket. Per la prima volta nella sua storia la Serie A di pallacanestro e gli eventi di Lega avranno una copertura televisiva anche negli Stati Uniti, dove saranno trasmessi in chiaro sull'emittente Next Level Sports (Nxt) e sul canale digitale 'Ott For the Fans'. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Lega Basket Serie A nel corso della presentazione della stagione 2021/2022 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Inoltre, con il lancio della nuova annata, Lba ha rinnovato i suoi canali digitali presentando il nuovo sito web e la nuova app ufficiale.

