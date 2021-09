Basket: Final Eight di Coppa Italia a Pesaro nel 2022. Durata allungata a cinque giorni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Lega Basket Serie A (LBA), Umberto Gandini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del massimo campionato per la stagione che inizierà sabato con l’anticipo tra Gevi Napoli e Olimpia Milano, ha svelato la sede delle Final Eight di Coppa Italia nel 2022. Si tornerà a Pesaro, dove l’evento si era svolto nel 2020: è stato l’ultimo a disputarsi con piena capienza di pubblico, prima che diventasse chiaro il dilagare della pandemia di Covid-19, con conseguente sospensione del campionato per l’annata 2020-2021 e tutte le successive misure poste in essere in materia di contenimento. Ci sarà una novità: la formula resterà la stessa, cioè quella delle ben note Final Eight già citate, ma invece che su quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della LegaSerie A (LBA), Umberto Gandini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del massimo campionato per la stagione che inizierà sabato con l’anticipo tra Gevi Napoli e Olimpia Milano, ha svelato la sede delledinel. Si tornerà a, dove l’evento si era svolto nel 2020: è stato l’ultimo a disputarsi con piena capienza di pubblico, prima che diventasse chiaro il dilagare della pandemia di Covid-19, con conseguente sospensione del campionato per l’annata 2020-2021 e tutte le successive misure poste in essere in materia di contenimento. Ci sarà una novità: la formula resterà la stessa, cioè quella delle ben notegià citate, ma invece che su quattro ...

