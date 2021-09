Barcellona | il sogno è Guardiola Ma in un nuovo ruolo…

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsogna il ritorno a casa di Pep, anche se non nelle vesti di allenatore: i dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano El Nacional, ilcontinua a coltivare ildi riportare a casa Pepuna volta terminato il suo mandato da allenatore del Manchester City. All’ideatore del tiki taka, però, potrebbe essere proposto unruolo. I blaugrana vorrebbero infatti il loro ex tecnico nella nuova veste di direttore sportivo, con la guida della squadra affidata all’olandese Ten Hag. A completare i quadri dirigenziali ci sarebbero poi Alemany e Jordi Cruyff. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Barcellona, sogno #Guardiola: ma in una nuova veste... - ale_sportelli_ : RT @itsbakubro: Ho un sogno: Annalisa a Barcellona che sta girando il video di Nuda - razorback7851 : Pirlo al Barcellona sarebbe un sogno - SonoImprudente : RT @itsbakubro: Ho un sogno: Annalisa a Barcellona che sta girando il video di Nuda - essereunonda : RT @itsbakubro: Ho un sogno: Annalisa a Barcellona che sta girando il video di Nuda -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona sogno

TUTTO mercato WEB

... accettando di guadagnare meno, i due infelici si sarebbero magicamente ritrovati nella condizione di realizzare il rispettivo "catalano" (andare via dal o restare al); avrebbero ...OMNISPORT - 21 - 09 - 2021 18:51 Koeman via dal: tentazione Pirlo, ilè Antonio ConteDue ottimi allenatori, da un lato abbiamo un allenatore alle prime esperienze, dall’ altra un’allenatore che è riuscito a vincere in giro per l’Europa trofei su trofei Il Barcellona sta vivendo uno de ...Radamel Falcao si sta prendendo una bella rivincita in Europa. Snobbato dalle big, nonostante fosse svincolato, l’attaccante colombiano ha accettato l’offerta del Rayo Vallecano e il suo inizio di sta ...