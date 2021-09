Barbie e Ken aprono la Milano Fashion Week

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mentre laè pronta a portare magia e incanto in città, Alessandro Enriquez ha già aperto le danze, presentando una nuova capsule collection in collaborazione con Mattel i cui protagonisti sono (ovviamente)e Ken. La nuova proposta di Enriquez è realizzata in chiave pop ed esalta sempre più il sapore italiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La Mattel ha affidato allo stilista Alessandro Enriquez la realizzazione di una capsule per, sviluppata sul tema della diversità e presentata in occasione della settimana della moda a Milano. La mini collezione è stata realizzata sulle celebri bambole customizzate con i look ...aprono la Fashion Week con una capsule dedicata alla diversity firmata Alessandro Enriquez. La Mattel ha affidato allo stilista Alessandro Enriquez la realizzazione di una capsule per ...Mattel affida ad Alessandro Enriquez l’interpretazione in chiave “enriqueziana” di Barbie e Ken, per una capsule di abbigliamento pop e ...Milano Fashion Week, Barbie e Ken sfilano per la collezione 2022 di Alessandro Enriquez. La diversità e l'inclusione al centro della sfilata.