Bank of Japan conferma politica espansiva. Peggiora outlook export e produzione

(Teleborsa) – La Bank of Japan – la banca centrale del Giappone – ha confermato la sua politica monetaria ultra espansiva, come previsto dagli analisti. Mantenuti quindi l'obiettivo di tasso di interesse a breve termine a -0,1% e quello per i rendimenti dei titoli a 10 anni intorno allo 0%. Allo stesso tempo, ha offerto un outlook in Peggioramento sulle esportazioni e sulla produzione, rafforzando le aspettative che manterrà il suo massiccio stimolo anche se le altre principali banche centrali avvieranno il tapering, ovvero il graduale rallentamento degli acquisti di asset su larga scala. Per quanto riguarda gli acquisti di asset, la Bank of Japan ha confermato, all'unanimità, di fissare le seguenti ...

