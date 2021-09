Banche | Enria | migliora redditività | prepararsi a ' nuova normalità' **

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - L'economia dell'Eurozona "sta procedendo con rapidità sorprendente sulla via della ripresa, nonostante permangano alcuni elementi di incertezza": e "si intravedono concreti segnali dimento" anche sul fronte dellabancaria.. Lo sottolinea Andrea, presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, nel suo intervento alla 26a Conferenza annuale dei CEO di Financials ricordando come in questo scenario bisogna "pensare a come il settore bancario possaal meglio per la '' che ne verrà fuori" Quella della "bassa, è per il settore bancario un problema antico e radicato", ricorda. Ma - aggiunge- "questa volta è diverso: lo shock senza precedenti della pandemia ...

Lo osserva Andrea, presidente della Supervisione Bancaria della Bce, in un discorso alla ... Anche 'il lavoro a distanza può esporre i dipendenti dellea infezioni da malware che potrebbero ......disaggregare e riaggregare la catena del valore dei servizi finanziari - ha aggiunto, e cio' "... Le- ha aggiunto - sostengono che questo trattamento e' asimmetrico e le pone in uno ...Si profila un'altra seduta in recupero dopo gli scivoloni di lunedì per Evergrande, che continua a innervosire l'Asia. Positivi i future di Wall Street in vista dell'esito della riunione della Banca c ...Le decisioni della Federal Reserve (mercoledì) sono le più attese, ma sono in programma le riunioni di politica monetaria anche di Giappone, ...