Balotelli è tornato | show in campo | poi sfotte l’allenatore del Besiktas e scatena la rissa VIDEO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Marioriesce sempre are reazioni, dentro e fuori dal. L’ex attaccante di Milan e Inter è stato un assoluto protagonista della partita trae Adana Demirspor, sia per le prodezze nel rettangolo di gioco che per momenti di nervosismo. La partita si è conclusa sul risultato di 3-3, i padroni di casa scappano con Montero, Josef e Yilmaz, poi la grande reazione. Vargas eaccorciano le distanze, poi lo stesso SuperMario mette sul piatto un pallone decisivo al compagno Assombalonga al minuto 97. Al termine della partita si èta una vera e propriasi è avvicinato alla panchina dele ha indicato, portandosi le dita alla testa. Il gesto ha ...

... dicendo di voler sensibilizzare tutti sulla condizione femminile in Afghanista di nuovo... fino a Raffella Fico che ricorda il grande amore Mariodiventato poi la grande delusione ...Marioè uno dei calciatori più famosi e più apprezzati in Italia. Da sempre lo sportivo ... Negli ultimi giorni èal centro dell'attenzione per via di una sue ex storica, ovvero ...Mario Balotelli continua a far parlar di sè: l'ex attaccante di Milan e Inter, a segno nel match tra la sua Adana Demirspor e il Besiktas, si è reso protagonista della solita esultanza plateale ...Mario Balotelli show in Turchia. Mario Balotelli è stato il grande protagonista del pirotecnico 3-3 ottenuto dal suo Adana Demirspor in casa dei campioni di Turchia del Besiktas.