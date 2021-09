Balli proibiti nelle discoteche Meno restrizioni per cinema e teatri Nuove misure sulle riaperture allo studio del Governo Capienza maggiorata al 75-80% per gli spettacoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Green Pass “è uno strumento che ci permette di riprendere le attività e con oltre 70 milioni di certificati verdi che sono stati scaricati, i cittadini hanno preso coscienza di questo strumento”. Parola del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Con l’introduzione della certificazione verde c’è stato un incremento delle vaccinazioni e ci auguriamo che si continui così per arrivare all’obiettivo del 90 per cento, che credo sia raggiungibile”. SU IL SIPARIO. Dunque, Green Pass alla mano, persi va verso un aumento della: “Il 30 settembre ci sarà una valutazione del: credo che si potrà procedere ad ampliare le capienze per”. Costa ipotizza “una tappa intermedia al 75-80 per cento per poi guardareprossime ...

garibaldino84 : RT @moky78: @garibaldino84 @Pepe_Martinez_8 Dai!!! Balli proibiti!!! Patrick Swayze che fa il maestro figo di ballo!! - moky78 : @garibaldino84 @Pepe_Martinez_8 Dai!!! Balli proibiti!!! Patrick Swayze che fa il maestro figo di ballo!! - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Discoteche chiuse, balli proibiti a Milano - valtaro : #Discoteche chiuse, balli proibiti a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Balli proibiti

QUOTIDIANO NAZIONALE

EMILIA ROMAGNA Rimini e Cattolica, dj e: chiuse tre discoteche, c'è... LA MOVIDA Movida a Napoli, Mergellina disco music: chalet modello Ibiza Sono trenta gli arrestati in totale, 196 ...Come dimenticare idi Jennifer Grey e Patrick Swayze nel lontano 1987? Finalmente, dopo un percorso homevideo non sempre lineare nonostante l'enorme successo del film , il celebre cult di Emile Ardolino ...Nel mondo della notte era diventato una sorta di caso, anche tra gli addetti ai lavori: come era possibile vedere assembrate, ogni weekend, centinaia di persone, senza che nessuno sanzionasse ...Cinque giorni di stop per il Barracuda e sanzione dopo il controllo eseguito da polizia e carabinieri nella discoteca di via Sanzio ...