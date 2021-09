“Avete visto che gli ha fatto?”: Locatelli-Brahim Diaz, il video è virale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Momento magico per Diaz: in Spagna celebrata la giocata che gli ha permesso di saltare Locatelli della Juventus. Il Milan se lo coccola. Il 10 che tutti si aspettavano dal mercato, in realtà il Milan lo aveva in casa. Brahim Diaz si sta rivelando sempre più importante per i rossoneri, come confermano i dati: un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Momento magico per: in Spagna celebrata la giocata che gli ha permesso di saltaredella Juventus. Il Milan se lo coccola. Il 10 che tutti si aspettavano dal mercato, in realtà il Milan lo aveva in casa.si sta rivelando sempre più importante per i rossoneri, come confermano i dati: un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - gualtierieurope : Raggi mi chiede dove farei la discarica. Per colpa dell’incapacità di questa amministrazione ci sarà il commissaria… - Eurosport_IT : Avete mai visto superman e Pippo Ganna nello stesso posto? ????????? #EurosportCICLISMO | #Flanders2021 | #Ganna… - RosaOnTheClouds : stasera, probabilmente, mi vedrete in una versione che non avete ancora visto. - Chiedoperunami4 : RT @MDX_0x0: Ma voi avete visto le frode elettorali che succedono ovunque! In Russia ..invecce c'e la democrazia..!???? CHIEDO per un amico!?? -