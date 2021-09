Avete mai visto i figli di Britney Spears? Il post della popstar (Di mercoledì 22 settembre 2021) Britney Spears ha voluto dedicare un pensiero davvero commovente ai suoi due amati figli in occasione dei loro recenti compleanni. La principessa del pop, 39 anni, è madre di Sean, 16 anni, e Jayden, 15, avuti entrambi con il suo ex marito Kevin Federline. Su Instagram (dove ha appena fatto rientro, ndr), la cantante di “… Baby One More Time” ha confessato ai fan di aver pianto per due giorni dopo aver realizzato che i suoi piccoli ora sono diventati grandi. LEGGI ANCHE => Britney Spears sorprende ancora con un addio inaspettato: perché lo ha fatto? Britney ha anche rivelato di essere stata costretta a chiedere a Sean e Jayden il permesso di usare la loro foto nel tributo su Instagram, spiegando che entrambi sono “incredibilmente riservati”, nonostante la loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha voluto dedicare un pensiero davvero commovente ai suoi due amatiin occasione dei loro recenti compleanni. La principessa del pop, 39 anni, è madre di Sean, 16 anni, e Jayden, 15, avuti entrambi con il suo ex marito Kevin Federline. Su Instagram (dove ha appena fatto rientro, ndr), la cantante di “… Baby One More Time” ha confessato ai fan di aver pianto per due giorni dopo aver realizzato che i suoi piccoli ora sono diventati grandi. LEGGI ANCHE =>sorprende ancora con un addio inaspettato: perché lo ha fatto?ha anche rivelato di essere stata costretta a chiedere a Sean e Jayden il permesso di usare la loro foto nel tributo su Instagram, spiegando che entrambi sono “incredibilmente riservati”, nonostante la loro ...

