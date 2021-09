Autunno musicale 2021: i dieci dischi più attesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Autunno musicale è alle porte e non manca molto tempo per l’avvio di una nuova stagione di uscite. Il 2021 discografico è pronto a riabbracciare parecchi artisti, tutti attesissimi con le loro nuove e convincenti opere. La stagione autunnale infatti, a differenza di quella estiva corredata da singoli hit da spiaggia, è contraddistinta dall’uscita di nuovi lavori. Dai Dream Theater ai War on Drugs, passando per Mastodon e Robert Plant. Autunno musicale 2021: quali sono quelli più attesi? Carmen Consoli-Volevo fare la rockstar A Beginner’s Mind di Sufjan Stevens & Angelo De Augustine Love for Sale di Lady Gaga & Tony Bennett Friends That Break Your Heart di James Blake Music of the Spheres dei Coldplay Blue ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’è alle porte e non manca molto tempo per l’avvio di una nuova stagione di uscite. Ildiscografico è pronto a riabbracciare parecchi artisti, tuttissimi con le loro nuove e convincenti opere. La stagione autunnale infatti, a differenza di quella estiva corredata da singoli hit da spiaggia, è contraddistinta dall’uscita di nuovi lavori. Dai Dream Theater ai War on Drugs, passando per Mastodon e Robert Plant.: quali sono quelli più? Carmen Consoli-Volevo fare la rockstar A Beginner’s Mind di Sufjan Stevens & Angelo De Augustine Love for Sale di Lady Gaga & Tony Bennett Friends That Break Your Heart di James Blake Music of the Spheres dei Coldplay Blue ...

