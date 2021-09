Aumento bollette: il Governo cerca di evitare il rischio stangata. Ecco come (Di mercoledì 22 settembre 2021) In questi ultimi giorni, le notizie che maggiormente preoccupano i cittadini, riguardano anche e soprattutto l’argomento bollette. Infatti, salvo interventi di rilievo da parte del Governo Draghi, dal prossimo mese di ottobre – per milioni e milioni di italiani – è in arrivo una vera e propria stangata sulle bollette di luce e gas. Si tratta di importanti aumenti bollette per i consumatori, sia per quanto attiene al prezzo della materia prima, sia per quanto riguarda i vari “costi fissi” delle bollette, che di fatto faranno salire le spese per le proprie forniture. Vediamo allora di fare il punto della situazione, e di capire che a che cosa sta lavorando il Governo per evitare la temuta stangata autunnale ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 settembre 2021) In questi ultimi giorni, le notizie che maggiormente preoccupano i cittadini, riguardano anche e soprattutto l’argomento. Infatti, salvo interventi di rilievo da parte delDraghi, dal prossimo mese di ottobre – per milioni e milioni di italiani – è in arrivo una vera e propriasulledi luce e gas. Si tratta di importanti aumentiper i consumatori, sia per quanto attiene al prezzo della materia prima, sia per quanto riguarda i vari “costi fissi” delle, che di fatto faranno salire le spese per le proprie forniture. Vediamo allora di fare il punto della situazione, e di capire che a che cosa sta lavorando ilperla temutaautunnale ...

Advertising

fanpage : Non solo bollette in aumento. Il prezzo della benzina è alle stelle, mai così alto negli ultimi 7 anni - EnricoLetta : Questo aumento delle #bollette è assolutamente eccessivo, qualunque siano le ragioni globali che lo provocano. Ci v… - petergomezblog : Spagna, la ricetta di Sanchez per contrastare l’aumento delle bollette: meno utili per i grandi produttori e impost… - biagiolo82 : RT @laura_maffi: E il reddito di cittadinanza non andava bene e il cash back non andava bene la lotteria degli scontrini era una cazzata il… - biondifil : RT @Ste_Mazzu: Per fortuna si tratta solo dell'aumento monstre delle bollette di luce e gas e non di tassare i superpatrimoni, sennò qua si… -