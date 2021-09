Aukus e Quad freneranno la cooperazione Usa-Ue dopo lo schiaffo a Macron?

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Emmanuelè furibondo con gli Stati Unitil’affaree le sue conseguenze politiche e strategiche. Il presidente francese ha visto la proeizione geopolitica del suo Paese ridimensionata dall’accordo tra Usa, Australia e Regno Unito e l’industria transalpina ha subito un colpo durissimo in seguito al passaggio di Canberra dalla Republique agli Stati Uniti come InsideOver.

Due pilastri delcome India e Giappone non hanno intenzione di andare oltre, non rischieranno uno scontro militare con i cinesi. Dopo l'annuncio di, c'è tensione nell'aria. Perché? Perché ...... in un'intervista alla Cnn (la prima reazione ufficiale delle istituzioni di Bruxelles all'), ...legge questa postura? Mentre gli Stati Uniti nell'Indo - Pacifico hanno costruito attorno ae ...Intervista a Brad Glosserman, Senior Adviser del Pacific Forum del Csis: la Cina ha pronta la rappresaglia per Aukus. Taiwan la prima a finire nel mirino, Pechino lancerà un messaggio: chi seguirà Bid ...Rispetto ad Aukus, che “si basa sul vecchio modello di alleanze militari dei Paesi anglosassoni”, il Quad non avrà certamente “di mezzo sottomarini e Difesa”. Il Quad è un’importante realtà geopolitic ...